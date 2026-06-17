17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.3％減の2794億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.5％減の2183億円だった。 個別ではＮＺＡＭ上場投信ＮＹダウ３０ 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳダウ・ジョーンズ工業株 、ＮＥＸＴ金融