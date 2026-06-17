17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数420、値下がり銘柄数127と、値上がりが優勢だった。 個別ではイントランス、シャノン、ジーネクストが年初来高値を更新。ビーマップ、ブティックス、技術承継機構、ｔｒｉｐｌａ、グリーンモンスターは値上がり率上位に買われた。 一方、パワーエックス、サクシードがストップ安。ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ、