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17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ155390-1.1 79380 ２. 日経Ｄインバ 1837845.52618 ３. 野村日半導 15381 -25.85944 ４. 野村日経平均 11491 -26.8 73110