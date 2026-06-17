様々なものの価格が上がり続ける中、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。気温の高い日も増えてきましたが、いまの野菜の価格はどうなっているのでしょうか。いま野菜の入荷状況は？（田中圭太社長）「いま気温が高くなってきて、いわゆる夏野菜の入荷が増えてきた」おすすめの野菜は？（田中圭太社長）「いまおすすめなのは道産のトマトですね。