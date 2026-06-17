「今までどんな人と付き合ってきたの？」「恋愛で大事にしていることは？」そんな風に恋愛絡みの質問を男性からされることありませんか？ただの興味本位という可能性もありますが、本気で気になる相手には“確認したいポイント”として聞いている場合も。男性の本音は、その質問の仕方に表れます。恋愛観を知ろうとしている男性が過去の恋愛について質問してくる理由のひとつが、「どんな恋愛観を持っているのか知りたい」から。男