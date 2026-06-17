強い紫外線や冷房による乾燥など、肌への負担が増えるこれからの季節。くすみや赤み、毛穴を隠そうとしてファンデーションを重ねると、かえって厚塗り感が出て老け見えにつながることもあります。そんな大人世代のベースメイクで今注目されているのが、「下地で肌悩みを補整する」という考え方。今回は、40代からの肌悩みに寄り添いながら、フィルターをかけたような美肌印象へ導いてくれるカラーコントロール下地を３つ厳選して紹