毎日使うタオル。「気づけば何年も同じものを使い続けている」という人も少なくないでしょう。でも、目立った傷みがなくても、タオルは洗濯や乾燥を繰り返すことで少しずつ状態が変化していきます。では、どのような変化が現れたら買い替えを考えればよいのでしょうか？今回はタオル買い替えの目安になる３つのサインを紹介します。水を吸いにくくなってきたタオルの大切な役割は、水分をしっかり吸収すること。しかし、繰り返し洗