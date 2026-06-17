「彼って本気で私のこと好きなのかな？」と不安になる瞬間ってありませんか？そんな時は、彼の言葉よりも“スキンシップの仕方”に注目するのがオススメ。そこで今回は、恋に本気の男性が見せるスキンシップについて解説します。優しさや安心感を与える触れ方をする彼があなたに触れるとき、力強さよりも“柔らかさ”や“安心感”を重視しているなら、本気度が高いと言えます。頭をポンと撫でる、肩にそっと手を置くなど、控えめだ