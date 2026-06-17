恋愛すると、彼氏に対して本当は言いたいことがあるのに言えない。モヤモヤしても飲み込んでしまう。そんな“我慢す”を繰り返してしまう女性は少なくありません。そんな女性は恋愛で損しやすいタイプと言えるでしょう。“嫌われたくない”が先に来る不満があっても、「言ったら重いと思われるかも」と考えていませんか？恋愛で我慢しがちな女性は、自分の気持ちより相手の反応を優先しやすい傾向があります。その結果、小さな不満