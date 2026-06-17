鏡で見る機会が少ない背中ですが、実は年齢印象が出やすいパーツのひとつ。肩が内側に入り、肩甲骨まわりの動きが少なくなると、後ろ姿はどこか重たく見えがちです。さらに背中まわりの筋肉が使われにくくなることで、もたついた印象につながることもあります。そこでおすすめなのが、肩甲骨を大きく開いてから寄せるシンプルなストレッチ。特にデスクワークやスマホ時間が長い人におすすめです。【STEP１】両腕を前に伸ばして背中