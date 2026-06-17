巨人は１７日、ナショナルズ傘下２Ａに所属していた小笠原慎之介投手と契約合意に達したことを発表した。小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。９年間プレーしたのち、２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍した。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーでの登板はなかった。巨人は現在、エース・戸郷の