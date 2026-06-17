成人した子どもの追跡は不安感の増大につながる可能性もあるという調査結果が発表された/South_agency/E+/Getty Images（CNN）スマートフォンの位置情報追跡は、親が未成年の子どもの居所を確認することで安心を感じる助けになり得る。しかし、成人した子どもの追跡は不安感の増大につながる可能性もあるという調査結果が発表された。米ミシガン大学付属小児病院が15日に発表した最新調査によると、デジタル技術を使って成人した子