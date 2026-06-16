「大丈夫だよ」と言ったのに、「いや、手伝うよ」と自然に動いてくれる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“相手の負担”にとても敏感に。好きな相手ほど、「少しでも楽にしてあげたい」という気持ちが行動に出てしまうのです。“大変そう”が目に入る本命相手には、困っている様子が自然と気になります。重そうな荷物、忙しそうな様子、疲れているような表情などを目にすると、「大丈夫？」より先に動いてしまうことも