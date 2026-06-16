男性と交際しても「いつもうまくいかない」と悩んでいるなら、自分にも何か原因があるのかも。そこで今回は、男性から「フラれやすい女性」の特徴を紹介します。｜彼氏の立場や環境を頭に入れていない彼氏が置かれている立場や環境を頭に入れていない女性はフラれやすいでしょう。男性には会社での職位や責任もあって、仕事を優先しないとならないことも出てくるはず。でも、そこが考慮せずに自分の要求ばかり突きつけていては、男