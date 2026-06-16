連絡も会う回数も少なくなったのに、完全には離れようとしない。そんな男性の態度に戸惑ったことはありませんか？不倫関係では、気持ちが変化していても、自分から関係を終わらせようとしない男性がいます。自分から悪者になりたくない自分から「もう終わりにしよう」と言えば、相手を傷つけるかもしれないと考える男性は少なくありません。そのため、自分から別れを切り出すのではなく、少しずつ距離を取ることで自然消滅を期待す