【ラブクロム ポケモン 30周年モデル ピカチュウ セット】 6月17日 発売 価格：18,728円 【ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GPバングスコーム ゴールド 】 6月17日 発売 価格：14,446円 YC.Primarilyは、ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」より「ポケモン30周年モデル」2種を本日6月17日に発売した。価格は「