ダイエットに取り組んだとき、平日は食事に気をつけていても、週末になると気が緩んでしまった経験はありませんか？「平日は頑張る、休日は自由に」という人もいれば、毎日少しずつ意識し続ける人もいます。大人世代が無理なく体型を整えるうえで大切なのは、続けやすい方法を選ぶことです。平日だけ頑張る方法は“波”が大きくなりやすい平日は食事を我慢したり間食を控えたりしていても、週末になると外食や飲み会が増えるという