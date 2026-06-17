【めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび】 開催期間：7月1日～9月30日 対象場所：全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PA NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを7月1日より開催する。 本キャンペーンは、全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象サ