「髪型は変えていないのに、なんだか重たく見える」「前髪を作っても、思ったほど印象が変わらない」といった悩みの解決策として、最近よく耳にするのが“顔まわりレイヤー”。SNSや美容室でも見かけるワードですが、実は大人世代とも相性の良いヘアテクニック。今のヘアトレンドは、髪型全体よりも“顔まわりの見え方”が重視されています。大人世代におすすめの理由大人世代になると「髪型は変えていないのに重たく見える」「顔