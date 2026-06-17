北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。そんな中、海外メディアが公開した選手名の発音集でMF久保建英が話題を呼んでいる。自分で名前を読み上げるもので、ファンは「日本代表に紛れたスペイン人いた」「“FU”の発音がスペイン人すぎる」と盛り上がっている。オーストラリアの公共放送「SBS」は今大会、各国の公式発音集を公開している。各国の