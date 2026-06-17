1次リーグでスター躍動サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグが16日（日本時間17日）に行われ、注目ストライカーが圧倒的な存在感を示した。早朝から贅沢な時間を過ごし、日本人ファンも大興奮だ。日本時間午前4時、1次リーグI組のフランス-セネガル戦が始まった。輝きを放ったのはフランスのキリアン・エムバペだ。21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエ