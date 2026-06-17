見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第58回）が17日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）が生徒たちを前に思いを語ると、ネット上には「感動の贈る言葉」「めちゃめちゃ響く」「金言だ…」といった反響が寄せられた。【写真】バーンズの言葉を受け止めるりんたち卒業が近付いてきたある日、りん（見上）、直美（上坂）、多江（生田