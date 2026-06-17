YOSHIKIが、米・ロサンゼルスから緊急帰国し、日本時間の6月18日に東京国際フォーラムにて日本で初開催される世界的イベント＜Global Citizen LIVE : Tokyo＞にヘッドライナーとして出演する。これに伴い、公演終了後の22時より公式配信番組『YOSHIKI CHANNEL』にて都内某所から特別生放送を実施することを発表した。配信は、ニコニコチャンネルおよびYouTubeチャンネルのメンバーシップにて実施し、一部内容はYouTubeにて一般公開