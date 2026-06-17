日本維新の会の石平（せき・へい）参院議員が2026年6月16日、自身の中国語版Xアカウントを開設したことを報告した。「中国がSNSで展開している対日認知戦に対抗するため」中国出身で評論家の石平氏は、07年11月に日本国籍を取得。25年2月に、同年夏の参院選への立候補を表明するも、インターネット上での誹謗中傷を受け一時は断念。その後、改めて出馬を決め、比例区で初当選を果たした。同年9月8日には、中国外務省から「誤った言