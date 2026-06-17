◆米大リーグレッドソックス１―６ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）今年３月に行われたＷＢＣの侍ジャパン同僚対決が注目されたレッドソックス―ブルージェイズ戦は「１番・ＤＨ」のレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が５打数１安打、「５番・三塁」に座ったブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２打数無安打２四球だった。吉田は遊ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ、左飛で９回