資料 観光庁が2026年3月の宿泊旅行統計調査（第2次速報値）を公表したことを受け、四国運輸局が16日、管内の状況をまとめました。（以下、全て延べ人数） 四国4県の3月の宿泊者数は約149万3000人（前年同期比+14.7％）でした。4県別では、愛媛県が約48万7000人（+21.7％）、香川県が約46万9000人（+7.0％）、高知県が約30万4000人（+31.9％）、徳島県が約23万4000人（+0.2％）でした。 このうち外国人の宿泊者数は、四国