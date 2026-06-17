インフレ増税大歓迎の高市政権の圧力にさらされる日銀がようやく動いた。日銀は16日の金融政策決定会合で、政策金利を現行の0.75％程度から1.0％程度に引き上げることを決定。利上げは昨年12月以来4会合ぶりだ。利上げは買い材料にもかかわらず、16日の東京外為市場の円相場はほぼ無風。企業も切望する円安是正効果はちっとも表れない。【もっと読む】1ドル=160円突破に片山財務相「断固たる措置」牽制も効果なし…追加利上げで