昨日16日(火)19時46分頃、茨城県南部を震源とする強い地震が発生し、関東地方で最大震度5弱を観測しました。その関東地方は今日17日(水)夜遅くから明日18日(木)にかけて雨が降る見込みです。揺れの強かった地域では、地盤が弱くなっている可能性があり、少しの雨でも落石やがけ崩れが起きやすいため注意が必要です。関東地方で震度5弱以上は2カ月半ぶり今年2回目昨日16日(火)19時46分頃、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震