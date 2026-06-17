メッシが躍動北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者アルゼンチン代表がアルジェリアと対戦。6大会連続出場のFWリオネル・メッシが2得点を叩き出し、大会通算得点を歴代2位タイの「15」に伸ばした。2006年のドイツW杯から6大会連続出場を果たした38歳のメッシはこれがアルゼンチン代表として200試合のメモリアルゲームともなった。前半5分に早速ゴールネットを揺らしたが、