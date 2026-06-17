メッシがアルジェリア戦で快挙アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地6月16日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組初戦・アルジェリア代表戦で先制ゴール。ペナルティーエリア外からの一撃は、歴代最多タイ記録になった。2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たしたメッシは、38歳で迎える今大会初戦のアルジェリア代表戦にスタメン出場。キックオフ時点で史上初のワールドカップ（W杯）6大会出場