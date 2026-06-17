メッシのゴールをアシストした衝撃パス北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われた。前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めたなか、アシストの絶品パスにも注目が集まっている。前半5分に早速ゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドで認められず。それでも、同17分にはペナルティーエリア外から左足のミドルシ