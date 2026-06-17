2026年北中米ワールドカップ（W杯）の試合が行われた米ロサンゼルス（LA）の真ん中で、米国によるイラン誤爆事件を告発する大型プラカードが広げられ、世界中の注目が集まっている。米軍の誤爆によって犠牲になったイランの児童を追悼し、米国の戦争犯罪疑惑を国際社会に公論化しようとするイラン支持者によるゲリラデモだ。アラブ圏のメディアのザ・レンズ・ポストは16日（日本時間）、米ロサンゼルス競技場で行われたイラン−ニ