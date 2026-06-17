アメリカとイランが合意した戦闘終結に向けた覚書について、ロイター通信は16日、イランへの投資を目的とした48兆円規模の民間基金の設立が盛り込まれていると伝えました。ロイター通信が関係者の話として伝えたところによりますと、イランとアメリカが合意した覚書の中には、3000億ドル、日本円にして48兆円規模の民間基金を設立することが盛り込まれているということです。基金は「復興開発基金」と名付けられ、アメリカや湾岸諸