3児の母でモデル・滝沢眞規子（47）が、17日までに自身のTikTokを更新。自宅に飾る花を夏仕様にしたことを報告し、“リゾートホテル”のような雰囲気漂う内庭を公開した。【動画】まるで海外！夏仕様に彩られた滝沢眞規子の自宅庭滝沢は「今週のお花。ちょっと夏っぽくしてみたよ」とつづり、テーブルに並んだ植物を披露。スタイリッシュなシェード付きの屋外テーブルには、オレンジや赤が映えるエキゾチックな夏の花々が美し