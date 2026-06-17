働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。【写真】この記事の写真を見る（4枚）本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂井風太さんが、YouTubeチャンネル『ReHacQ−リハック−』に登場。プロデューサーの高橋弘樹さんと、ビジネスパーソンが直面する理不尽について語