シルク・ドゥ・ソレイユが日本で公演するのは4年ぶりサーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユによるショー『アース製薬 クーザ』が、2027年2月より東京・お台場ビッグトップ、27年8月より大阪で上演される。日本では、シルク・ドゥ・ソレイユが公演するのは4年ぶりで、『クーザ』が上演されるのは121万人を動員した11年の初演以来、16年ぶりとなる。あわせて、日本公演を応援するスペシャルサポーターにバナナ