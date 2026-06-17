肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の葬儀・告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。喪主は長女の奥村眞粧美さん。おいの俳優・若山騎一郎（61）が参列した。若山は式後、取材に応じ「とうとう親族は僕1人になりました。きょうは晴れてて、やぱり凄い方なんだなと。かわいらしいお顔でした。（明石家）さんまさんも来てくれて。梅雨のなかで晴れて、おばちゃん（玉緒さん）もってるんだな」と報