外務省は17日、カナダとの2国間で防衛装備品の輸出入を可能にする「防衛装備品・技術移転協定」が16日に発効したと発表した。協定は、相手国に秘密情報の保護を求め、事前同意なしの第三国移転を禁じる内容。1月に両政府が署名していた。カナダは、日本、英国、イタリア3カ国で共同開発する次期戦闘機の購入に関心を示している。日本は2024年に次期戦闘機の第三国輸出を解禁。輸出先は防衛装備品・技術移転協定を日本と結んだ