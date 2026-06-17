犬から愛情を感じる瞬間5つ 愛犬と過ごす日常の中で、愛犬から愛されていることを実感する瞬間があるかと思います。そのような幸せな瞬間を味わえるのは、まさに飼い主冥利に尽きますね。では、具体的にどのような瞬間に、飼い主さんは愛犬からの愛情を感じるのでしょうか。 ここでは、犬から愛情を感じる瞬間を5つご紹介します。 1.帰宅すると大歓迎してくれるとき 外出していた飼い主さんが玄関のドアを開けた瞬