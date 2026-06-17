16日午後、糸魚川市の市振漁港で乗用車が岸壁から海中に転落しました。釣りをしていた女性が「大きな音がして見たら車が海に落下していた」と知人男性に連絡し、この知人男性が16日午後7時過ぎに110番通報しました。警察や消防が駆け付け、車の中にいた富山県黒部市の自営業の男性（79）を救助しました。男性は病院に搬送されましたが、午後10時過ぎに死亡が確認されました。警察が男性の死因や転落した原因を調べています。