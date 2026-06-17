ガンバ大阪は17日、明治大学に所属するDF小澤晴樹の2026−27シーズンからの加入内定を発表した。なお、合流時期に関しては未定としている。埼玉県出身の小澤は大宮アルディージャ（現RB大宮アルディージャ）の下部組織育ちの183センチメートルのセンターバック。過去にU−18日本代表にも選出経験のある22歳は、2年連続で関東大学サッカーリーグ1部のベストイレブンに選出された大学屈指のDFだ。なお、G大阪では筑波大学から1