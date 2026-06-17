山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。 【画像】駆除されたクマ住宅近くの現場 南陽市ではけさ、クマの目撃情報が相次ぎ、一時交通規制がされるなど警戒されましたが、その後、緊急銃猟により駆除されました。 県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って3件目です。 ■緊急銃猟までの流れを詳しく 警察や南陽市によりますと、きょう午前4時半ごろ、JR赤湯駅から南に200メートルほどの南陽市郡山地内で、体長