名古屋駅で行列が絶えない人気のひよこ型スイーツ「ぴよりん」に、「父の日ぴよりん」が登場する。6月19日から21日までたった3日間の限定商品で、名古屋コーチン卵を使ったプリンをカフェモカ風味のババロアで包んだ、いつもとは味もビジュアルもひと味違う大人のぴよりんだ。新店舗「ぴよりんvillage」でイートインも「父の日ぴよりん」は、普段の「ぴよりん」の優しいクリーム＆イエローの色味からは大きく異なり、翼（手）と「