ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）が、ワールドカップデビュー戦で2ゴールを挙げた。ハーランドは16日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループI第1節のイラク代表戦に先発出場すると、0−0で迎えた29分にダヴィド・メレル・ウォルフェのクロスに飛び込んで先制点をマーク。さらに、1−1で迎えた43分には果敢なプレスから再び勝ち越しゴールを奪い、4−1での勝利に貢献を果