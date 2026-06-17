いわきFCは17日、アビスパ福岡からFW道脇豊を育成型期限付き移籍で獲得したことを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約により同期間中は福岡とのすべての公式戦に出場できない。現在20歳の道脇は、ロアッソ熊本のユースチーム在籍中の2022シーズンにトップチームに2種登録され、同年3月には15歳ながら明治安田J2リーグでベンチ入り。同シーズン終了後、クラブ史上初の飛び級でプロ契約を締結し、翌2023シーズン