チュニジア代表の新指揮官に就任したエルヴェ・ルナール監督が、ベースキャンプのあるメキシコのモンテレイ入りした。チュニジアメディア『Noussour』が伝えている。FIFAワールドカップ2026で日本代表と同組のグループFに入るチュニジア。グループステージ第1節でスウェーデン代表と対戦して1−5の大敗。これを受け、緊急の話し合いが行われたなか、紆余曲折の末にサブリ・ラムシ監督の解任とともにルナール新監督就任を発表し