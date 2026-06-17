中島ひとみが日本選手権で初優勝を飾った(C)Getty Images陸上女子100メートル障害の中島ひとみが自身のインスタグラムを更新し、6月13日に行われた日本選手権で初優勝を飾った際に優勝カップを掲げた写真を公開した。30歳の中島は今秋のアジア大会代表に内定している。【写真】腹筋バキバキ！優勝カップを掲げ笑顔の中島ひとみをチェック美しく割れた腹筋も魅力の中島はインスタで「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14