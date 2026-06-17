元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは6月16日、自身のInstagramを更新。おめかしして出掛けた日のショットを公開しました。【写真】峯岸みなみのかわいい姿美容院帰りのおめかしコーデ峯岸さんは「おめかしして、美容院で髪をきれいにしてもらって、素敵なお食事にGOの日でした。少しむらさきが入った髪色も、お気に入りのワンピースも、一目惚れのリボンブラウスも全部かわいい」とつづり、写真を4枚載せています。リボンがついた