ロッカールームには6番・遠藤のものも残っていた(C)Etsuko MOTOKAWA北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）を2−2で引き分け、現地時間6月15日からベースキャンプ地・ナッシュビルに戻って調整を続けているサッカー日本代表。16日は完全オフとなり、選手たちは静養に努めた。【写真】ロッカー、温水交替浴設備、メディカルルーム、筋トレルーム、食堂など…「今までとはレベルが違う」と長友佑都も感嘆したキャ