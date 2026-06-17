「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月15日から「akari（あかり）本を読むための椅子（以下、本を読むための椅子）」の販売を開始した。「本の世界に没頭したいのに、首やお尻が辛い・・・」その悩み、もしかしたら姿勢のせいかもしれない。「本を読むための椅子」は、身体に負担がかかりにくい正しい姿勢でくつろぐための椅子。椅子に座って本を読むとき、視線が下がるこ